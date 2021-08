Typhoid Rosie: “Defend Your Temple” è il nuovo singolo che anticipa l’album della band di New York

Brooklyn, New York. Esplosivi, feroci e diretti, ecco Typhoid Rosie, capitanati dalla fondatrice e cantante Rosie Rebel.

“Non farei mai sedere una bambina davanti a uno schermo per guardare Cenerentola”, afferma spiegando il nuovo singolo “Defend Your Temple” che esce oggi in digitale.



ASCOLTA IL SINGOLO: https://youtu.be/_0LWZVZilR0

Nel cuore di ciò che la band di Brooklyn propone c’è la voglia di rompere gli stereotipi di genere, e di quei preconcetti legati a ciò che è considerato l’amore, l’attrazione, l’invecchiare, essere belli o brutti.

Cenerentola? “Non ha bisogno di un principe, non ha bisogno di topi, se la caverà benissimo da sola” è una di quelle frasi che vi rimarranno impresse nella mente proprio come quando per la prima volta nella vostra vita avete sentito parlare delle Bikini Kill.

La canzone è una critica ma anche un inno all’emancipazione per Rosie così come per i suoi compagni maschi della band. “Ama te stesso” è il messaggio centrale.

“Defend Your Temple” è un brano molto melodico e bilancia molto bene le influenze old school e new school.

Le vibrazioni hardcore sporche alle quali si potrebbe pensare grazie al nome della band sono bilanciate da alcune caratteristiche punk rock melodiche dello skate punk. Pensate alle Bikini Kill prodotte da Bill Stevenson, avete presente?

L’album “Queen of Swords” uscirà il 13 agosto ed è il terzo album della band. Per la maggior parte è stato prodotto in vari studi casalinghi durante la crisi del COVID-19. “Defend Your Temple” è disponibile per lo streaming digitale su tutte le piattaforme attuali, una bella anteprima di quello che si annuncia essere un disco incandescente.

