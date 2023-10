Giordano Sangiorgi lascia il MEI

“Vogliamo ringraziare Giordano Sangiorgi per averci dato completa disponibilità e fiducia negli anni in cui abbiamo portato IL PUNK al M.E.I di Faenza.

Abbiamo portato, in modo indipendente, e tutto D.i.y, molte Band della scena PUNK Italiana, hanno suonato insieme, abbiamo creato dei Riconoscimenti votati dal Web , abbiamo avuto diverse volte un presentatore d’eccezione come Freak Antoni, GRANDE Amico evsostenitore del M.E.I e anche di PUNKADEKA.

Abbiamo condiviso banchetti, in primis con la Banda Bassotti e Gridaloforte Rec. e poi con TANTISSIME altre realtà del nostro panorama musicale e non solo.

Abbiamo dato visibilità a realtà piccole, di provincia, una fra tutte i Ragazzi di Toscana Punkrock…e moltissime altre.

Dobbiamo ringraziare Enrico Capuano e Marino Severini dei GANG che ci hanno tirato fuori da castagne bollenti…e TUTTA la Crew dell’organizzazione.

Abbiamo ricordi bellissimi vissuti intensamente.

GRAZIE Giordano, GRAZIE RAGAZZI!”

Punkadeka staff

Il 27 Settembre Giordano Sangiorgi ha reso noto sui social che il prossimo sarà il suo ultimo MEI