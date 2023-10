INDIGESTI: in uscita tutta la discografia!

il team di F.O.A.D. Records è lieto di annunciare una collaborazione con gli INDIGESTI per una serie di uscite in vinile che ricostruiscono l’intera discografia della band dal 1982 al 1987.

Formazione storica, una delle più importanti nel panorama della prima ondata Hardcore Punk in Italia e uno dei primi gruppi HC Italiani che hanno realizzato tour in Europa e USA. Questa operazione di ristampe comprende i seguenti titoli:

– “Sguardo realtà” gatefold 2xLP (con un intero LP extra di contenuti inediti 1982-83) mai uscito in vinile

– “Osservati dall’iinganno” gatefold LP (riacquisito e masterizzato dalla bobina originale)

– Live in Lübeck 02.09.1987” Gatefold LP+7” (contenente un bonus EP con tracce rare/inedite) mai uscito in vinile