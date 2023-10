Jaguero pubblicano New Love EP e raccolgono la propria discografia su vinile

I vicentini Jaguero tornano con un nuovo EP, intitolato “New Love”, uscito in digitale Venerdì 29 Settembre per Epidemic Records, la quale sta pubblicando in concomitanza una edizione limitata su vinile colorato che include l’EP di debutto (Worst Weekend Ever) e il nuovo EP, portando per la prima volta la musica dei Jaguero su formato fisico.



ASCOLTA L’EP:

Dopo aver raccolto consensi con l’EP di debutto “Worst Weekend Ever” , i Jaguero (formazione che nasce dalla collaborazione di membri di band come Regarde, Slander e La Fortuna) hanno consolidato la propria identità creativa e musicale in un nuovo concentratissimo EP di 5 tracce, che include elementi d richiamo con il predecessore e punti di rottura e apertura verso nuovi orizzonti, rendendo l’organico della propria discografia, ad oggi disponibile sul vinile “self titled”, variegato e solido allo stesso tempo.New Love EP ha una direzione specifica nell’immaginario evocativo creato della band. Nella frenesia della vita quotidiana, dove la routine diventa la norma e le responsabilità ci opprimono, spesso ci perdiamo nel labirinto dei nostri ricordi. È in questi momenti di fantasticheria che prende vita l’EP “New Love” dei Jaguero, che offre una semplice colonna sonora all’esistenza dell’uomo comune. Questo EP, il secondo capitolo dell’evoluzione musicale della band, scava nella nostra esperienza umana, dove le emozioni si intrecciano con il presente.In merito a questa nuova uscita, la band aggiunge:“L’EP New Love è un’altra piccola raccolta di canzoni che parlano della narrazione degli alti e bassi della vita. Ogni brano risuona con le nostre esperienze, offrendo uno sguardo sull’essere umano medio. Grazie a Epidemic Records, l’EP New Love sarà promosso negli Stati Uniti e in Europa, portando un unico e semplice messaggio: mentre la vita si gonfia e si ritira, noi miglioreremo costantemente e diventeremo noi stessi migliori.”L’EP può essere ascoltato e il vinile può essere ordinato a questo link: www.smarturl.com/JagueroNL