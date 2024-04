Domani sera torna il ROLLERCOASTER FESTIVAL al CSA Arcadia di Schio (Vicenza)

Condividiamo con piacere il comunicato degli amici Miss Chain & The Broken Heels.

Torna per la quarta edizione il festival totalmente autoprodotto curato da Miss Chain & The Broken Heels.

10 band, DJ set, etichette fanzine e food trucks, all’insegna del rock’n’roll!

3 dischi, una decina di 7″ e soprattutto centinaia di migliaia di chilometri percorsi in Italia, Europa e Stati Uniti. Sono stati la prima band europea a pubblicare per Burger Records, la leggendaria etichetta losangelina che ha riportato in vita le cassette, hanno suonato in una barca a Venezia, Amburgo e Los Angeles, condiviso il palco con Black Lips, Smith Western, Reigning Sound, Ash e chissà chi altro.

I Miss Chain & The Broken Heels sono sempre stati così: dei giramondo curiosi, innamorati della musica in tutte le sue sfumature.

Freschi del nuovo disco “Storms”, uscito lo scorso Novembre per Wild Honey Records, che ha ottenuto grandi consensi di critica musicale in Italia e all’estero, Miss Chain & the Broken Heels tornano a curare il loro appuntamento del cuore: il Rollercoaster Festival.

Nato originariamente per festeggiare 10 compleanno della band thienese-bergamasca, Rollercoaster Festival è diventato un appuntamento annuale per radunare e celebrare tutti gli artisti (e le etichette) legati alla band o al territorio.

Come da loro prassi, tutto è realizzato in totale autonomia DIY, con il supporto di HOODOOH e del CSA Arcadia di Schio, da anni casa del circuito indipendente regionale e non.

9 band si alterneranno su due palchi, seguiti da DJ set fino a tarda notte. Per non farsi mancare nulla, ci sarà un’area dedicata a fanzine, distro di vinili, cd e cassette, designer indipendenti, serigrafie e food truck!

Protagonisti della serata saranno i mantovani Bee Bee Sea. Originari di Castel Goffredo, pieno distretto della calza, i 3 sono appena tornati dal Texas dove si sono esibiti al celebre festival SXSW di Austin. Sono tra le giovani band preferite di Iggy Pop, hanno suonato in mezzo mondo e i loro live sono ormai noti per essere un piccolo rito collettivo fatto di pogo, divertimento e sudore.

La line-up di questa edizione vuole un richiamo anche verso tematiche sempre più attuali, nell’industria musicale, come la parità di genere. Sul palco infatti, la metà delle band che si esibiranno, sarò guidata da donne, così come il dj set a seguire vedrà all’opera la Girls Gang, un collettivo di dj guidato dalla bolognese d’adozione Sara Cresci, già fomentatrice del dancefloor del leggendario Covo Club di Bologna.

Oltre ai già menzionati Bee Bee Sea e Miss Chain & The Broken Heels, tornano a calcare il palco dell’Arcadia i local heroes FREEZ, anche loro freschi della pubblicazione del nuovo album “Icebreaker”. Abbiamo poi l’emo-punk dei Jaguero, una delle migliori formazioni italiane di questo genere, i Siouxie & The Skunks, con il loro live che corre veloce tra garage e psichedelia, Kæry Ann, progetto della mantovana Erika Azzini, che si muove tra sonorità shoegaze e dark, reduci da un tour in Francia. Vicentini anche i Folk, stay home, progetto che mescola cantautorato e sonorità più rarefratte e il debutto assoluto di I Love You, Goodbye, formazione che vede tra le proprie fila membri di Sarah Schuster e La Libertà In Offerta. A chiudere la carrellata, i TA GA DA, formazione punk padovana uscita dalla fucina di talenti di Dischi Sotterranei.

Apertura porte: 18.30 con aperitivo rock’n’roll

Ingresso: 10€ fino alle ore 21.00, 15€ dalle 21 in poi.