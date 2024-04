Regarde tornano col nuovo singolo “New Winds” e annunciano l’EP in vinile “Nothing, Again”

Regarde, la band vicentina nota per la sua capacità di mescolare melodie coinvolgenti con testi ricchi di significato, è tornata con un nuovo singolo che renderà felici fan vecchi e nuovi. Intitolato “New Winds”, questo singolo anticipa l’imminente EP dal titolo “Nothing, Again”.

ASCOLTA IL SINGOLO:

“New Winds” è molto più di una semplice canzone. È una danza paradossale tra il familiare e l’ignoto, un viaggio emotivo che esplora il delicato equilibrio tra nostalgia e cambiamento. Nel corso degli anni, tutti ci troviamo ad affrontare venti di cambiamento che ci portano indietro nel passato, facendoci sentire come estranei in un mondo in continua evoluzione. Questo brano affronta questa esperienza universale, con melodie avvolgenti e testi che toccano il cuore.

“New Winds” è un’uscita molto attesa e arriva sotto l’egida di Epidemic Records e Through Love Records, due nomi che rappresentano una continuità nella produzione dei Regarde, avendo già siglato il precedente lavoro “The Blue and You” (ed Epidemic li accompagna da ancor prima, sin dal 2018, anno di uscita di “Leavers”).

Ma le novità non finiscono qui. I Regarde colgono l’occasione per annunciare l’uscita dell’EP “Nothing, Again” in digitale ma anche in formato vinile.

I preorder sono aperti sul sito di Epidemic Records qui: https://www.epidemicrecords.net/store/44-regarde e l’etichetta bresciana ha creato il codice REGARDEPREORDER da utilizzare al checkout per poter risparmiare le spedizioni e ritirare l’album direttamente da Epidemic o dalla band a mano.

Il vinile sarà in edizione limitata a 300 copie in vinile colorato.

Sia “New Winds” che “Nothing, Again” sono il risultato del duro lavoro e della creatività senza limiti di Regarde. La band continua a stupire e a rinnovarsi, dimostrando di essere una delle voci più interessanti e significative della scena musicale contemporanea e del florido underground italiano.

Preorder Vinile: https://www.epidemicrecords.net/store/44-regarde

New Winds su tutte le piattaforme: https://smarturl.com/RegardeNW