T.F.V.: Via al pre-order!

Di seguito puoi vedere il video di STAND UP, l’ultimo singolo della punk rock band T.F.V., secondo estratto dall’album di prossima uscita “Costretti a Sanguinare”.

L’uscita del nuovo album “Costretti a Sanguinare” è prevista per l’autunno 2023.Il quartetto ha inoltre condiviso negli anni il palco con Dead Kennedys, The Story So Far, Satanic Surfers, Lag Wagon, Waterparks, Raw Power, Shandon, Meganoidi, oltre all’esibizione al Bayfest con gli Offspring..