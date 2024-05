Jen Razavi dei The Bombpops annuncia l’uscita dell’album solista “East Side of Eden”.

L’album conterrà 10 tracce e uscirà per l’etichetta della cantautrice californiana Fox and Clown Records.

Qui sotto il post ufficiale:

Jen Razavi | So excited to finally announce the release of my upcoming album, ‘East Side of Eden’ ? A collection of 10 tracks that took me into another… | Instagram