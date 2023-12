Apre Larga 8 a Milano in via Meda

Apre oggi a Milano “Larga 8”, il vostro prossimo locale preferito.

Una birreria, uno spazio concerti al piano di sotto, pareti per esposizioni di fotografia, fumetti, memorabilia, maxischermi per proiezioni e tanto altro da scoprire.

Con la direzione artistica di Cristiano “Ruvido” Baldo come garaznia.

Il nome come qualcuno di voi ha già intuito è un tributo alle ceneri del Bar Tabacchi di Via Larga 8, un locale che ha fatto storia e i cui principi vogliamo riportare tra di noi: passione e amore per la musica e la socialità… siete troppo giovani e non lo conoscete?

Guardatevi questo video:

Inaugurazione il 12 dicembre alle 18:00 a Milano in Via Giuseppe Meda 29 (la prima birra la offrono loro!)