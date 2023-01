DEBUNK in anteprima FINAL DISEASE!

Guarda in anteprima il nuovo video di “Final Disease” dei Debunk.

Il singolo è il secondo estratto dal disco di prossima uscita “Fuori Ora”.

“L’essere umano ha costruito un mondo invivibile ormai alla deriva e vive nell’illusione di vivere una vita perfetta.” – I Debunk descrivono cosí Final Disease.

Il videoclip è stato girato lo scorso 11 dicembre da Sebastiano “Zeb” Cavallo di Rock For Rookies, canale Youtube nato nel 2016 che offre contenuti a tema musicale con lo scopo di rendere noti i retroscena del panorama rock/metal/alternative internazionale, con uno sguardo sempre rivolto ai protagonisti della scena underground italiana. Il set è stato ambientato in un centro giovani di Praticello di Gattatico, nella provincia di Reggio Emilia.

https://bit.ly/3uhQv3E

La band si forma ufficialmente nel 2011 in provincia di Reggio Emilia.

Il quartetto è formato da membri ed ex membri di Los Fastidios, Raw Power, Ffd E Because The Bean. Il gruppo ha diviso il palco con band del calibro di Lagwagon, The Casualites, Lion’s Law, Gbh, Nabat, Nuclear Assault, Cripple Bastards e Ratos De Porao.

Il 2019 vede l’uscita del primo disco ufficiale, “Doped Life” prodotto e distribuito da SorryMom!.

Nel 2021 durante la pandemia la band registra il secondo Lp Depression, Disorder& Paranoia uscito ad aprile 2022 Prodotto da Debunk, Roberto Visentin e SorryMom! e distribuito da Artist First.

Nel 2022 l’incontro con la label Duff Records e la prossima pubblicazione di un nuovo ep composto da quattro pezzi anticipato dai singoli “Poison” e “Final Disease”.

Formazione:

Corrado ‘Korra’ Secci, voce e chitarra

Mirko ‘Rabbo’ Rabiti, voce e chitarra

Luca ‘Massa’ Massarenti, voce e basso

Mattia ‘Berta’ Bertani, batteria