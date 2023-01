Gli Hot Water Music hanno annunciato che il prossimo 31 marzo uscirà uno split in 7″ con i tedeschi Muff Potter.

Il 45 giri conterrà 2 tracce e per quanto riguarda il lato HWM, ascolteremo Drawn, pezzo inedito che fa parte delle sessioni di registrazione dell’ultima fatica discografica “Feel The Void”.

Il 7″ uscirà per Equal Vision Records e Hucks Plattenkiste.