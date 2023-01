ZHEROS: Zombi Dance

Gli Zheros sono tornati con un disco da paura nel vero senso della parola, non mi riferisco al titolo ed alla spassosa quanto splendida copertina, ma parlo del contenuto di questo bel vinile rosso sangue, intriso di quell’hardcore che ci ha reso enormi nel mondo, e che gli Zheros portano avanti da veri fuoriclasse, a testa alta e nervi tesi.

17 pezzi per 25 minuti e spicci di pestoni che non lasciano molto tempo per tirare il fiato, un vero e proprio muro di suono molto ben costruito e maniacalmente preciso, che racchiude i dei testi urlati, immediati e interessanti, rabbiosi e adrenalinici, ma ciò che ti tiene incollato allo stereo è tutto l’insieme di quello che esce dalle casse, un lavoro davvero bel fatto che gira come un ingranaggio oliato, non una sbavatura, uno stacco sbagliato, un riff banale, e quella sezione ritmica che non ha pietà nemmeno delle pelli e delle corde; “l’abitudine di nascondersi”, “prima che sia troppo tardi”, “mayday”, “morire di ghiaccio” sono solo alcuni esempi di quanto mi abbia colpito, ma davvero ogni pezzo è bello e dannato, e fottutamente hardcore…divertitevi anche voi a cercare i personaggi sulla copertina

Disco autoprodotto, registrato e mixato da Fabio Intraina presso il Trai Studio di Inzago, masterizzato da Carlo Altobelli presso il Toxic Basement Studio, direzione artistica, illustrazione e grafica di Dario “Dr.Pepper” Maggiore (complimenti ragazzo).

tracklist:

01A. zombi dance

02A. sensi di colpa

03A. tre modi per dimenticare

04A. non è vero

05A. dimmi di sì

06A. mayday

07A. morire di ghiaccio

08A. la cosa peggiore che possa capitare

01B. io

02B. prima che sia troppo tardi

03B. situazione complicata

04B. doppio gioco

05B. a chi interessa la verita?

06B. l’abitudine di nascondersi

07B. strategie a confronto

08B. mai più come prima

09B. oltre i miei limiti