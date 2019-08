INJECTION: s/t

Con deplorevole ritardo eccomi a parlare del nuovo Ep dei genovesi Injection, uscito a fine 2018 per Flamingo Records. L’ep, uscito sotto forma di cd e 7″, si forma di 4 pezzi di punk hardcore ignorante e senza fronzoli come piace al sottoscritto.

Il beffardo 1-2-3-4 ramonesiano di I Don’t Wanna “I Don’t Wanna”s fa da apripista a poco più di un minuto di punk rock dalle chitarre molto Rise Against della prima ora, mentre la successiva S.I.N.M, pur mantenendo il suono della band di Chicago, a differenza della traccia precedente aumenta decisamente i bpm evolvendosi in una vera e propria scheggia punk hardcore davvero niente male.

Il lato B si apre con Smile-Shaped Scar, in cui affiora una marcata linea melodica e si chiude con la velocissima Reason To Scream, degna chiusura di un bel dischetto hardcore da avere nelle vostre collezioni.

Tracklist:

Lato A:

I Don’t Wanna “I Don’t Wanna”s

S.I.N.M.

Lato B:

Smile-Shaped Scar

Reason To Scream