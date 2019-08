PUNK ROCK AGAINST WAR VOL.2: penultima tranche di nomi

Eccoci tornati a parlare di “Punk Rock Against War Vol.2″, compilation ideata dai ragazzi di Inconsapevole Records per lanciare un segnale forte di come il punk rock sia CONTRO ogni tipo di guerra e per raccogliere fondi da girare interamente a Emergency.

La compilation vedrà la partecipazione di ben 111 punk rock bands provenienti da tutto il mondo; tante ne abbiamo già annunciate, ne mancano 42. Eccovene 22:

PROPAGANDHI (melodic hardcore, Canada)



TEN FOOT POLE (punk rock, California)



CAMP HIGH AGAIN (punk rock, Olanda)



PMX (melodic punk, Scozia)



SEED’N’FEED (alternative rock/punk rock, Viareggio/Livorno/Milano)



IN2MONTHS (punk rock, Canada)



ADHESIVE (punk hardcore, Svezia)



DEAD NECK (punk hardcore, UK)



ANGRY YOUTH ELITE (punk rock, Germania)



CAPTAIN TRIPS (skatepunk, UK)



JONAH MATRANGA (acoustic, USA)



ALFATEC (punk hardcore, Firenze)



EDWARD IN VENICE (punk hardcore, Pesaro)



NEW REAL DISASTER (punk rock, Livorno/Lucca/Rosignano Solvay)



INJECTION (punk hardcore, Genova)



ALL FALL DOWN (punk rock, Viareggio)



PEOPLE HATE EACH OTHER (punk hardcore, Firenze)



INFAMIA (punk, Modena)



DISCHORDIA (punk rock)



ASPERGER (alternative rock, Padova)



BIG BOSS MAN (garage punk, Livorno)



BARETTO WAY (punk rock, Empoli)



Alla settimana prossima con le ultime 21 bands e gli 8 lavori di altrettanti artisti che formeranno la copertina della compilation.