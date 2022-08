BULL BRIGADE: unica data Toscana al BRUTON di Lucca

Torna il Bruton. Chi lo conosce e lo ha frequentato dal 2008 al 2010 sa di cosa stiamo parlando. Faro della scena punk rock toscana, la birreria in provincia di Lucca ci ha regalato concerti meravigliosi come quello degli UK Subs, dei Briggs, dei Real McKenzies dei Bloody Riot e dei Vice Squad, solo per citarne alcuni, dando spazio a qualsiasi punk rock band dello stivale.

Il 17 settembre prossimo, grazie alla collaborazione tra Trivel e Toscana Punk Rock, il Bruton riapre le porte a 12 anni di distanza e lo fa con un concerto imperdibile: saliranno sul palco i torinesi Bull Brigade, accompagnati da un terzetto punk toscano: Tondino Boi!s e Sinners Squad da Lucca e Alfatec da Firenze.

Questa la grafica pensata ed eseguita da Umberto Donati:

Questo l’evento facebbok:

