“Here’s our good buddies Chris and Jord discussing a wicked riff! We’re working on new tunes and boy are they killer! It’s always a good time meeting up to rock with your friends!”

Con queste parole i Propagandhi annunciano l’inizio dei lavori per un nuovo album, successore di “Victory Lap” del 2017.