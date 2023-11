I MeLT tornano con la ristampa di “Bravi Ragazzi” su vinile e un nuovo tour

I MeLT, la storica band punk rock vicentina torna con un annuncio incredibile: “Bravi Ragazzi”, il loro album uscito nel 1997 verrà pubblicato da Motorcity Produzioni per la prima volta in vinile.

Nella nuova versione, appositamente rimasterizzata per l’occasione, saranno inoltre incluse ben tre bonus tracks, tre brani risalenti agli anni in cui il disco fu pubblicato. Di questi due comparvero su due compilation e uno è un pezzo inedito, mai uscito prima.



La ristampa in vinile sarà presto disponibile per preorder sul sito di Motorcity Produzioni e sarà disponibile in due versioni: vinile nero o trasparente.



La band racconta:



“Una giornata di registrazioni, dal mattino alla sera. Un giorno per condensare quattro anni di sogni, fatiche, risate, pensieri, pomeriggi infiniti in sala prove; per descrivere il mondo visto da tre adolescenti risucchiati dal turbine del punk rock. Ha preso forma così, “Bravi ragazzi”, il nostro primo album. Tredici episodi attraverso i quali urlammo al mondo, dal nostro paesino in stile Twin Peaks (Lugo di Vicenza), le nostre idee, convinzioni, frustrazioni, speranze. “Occhiali da sole anche di notte, giacca e cravatta”, è la frase di apertura del disco, descrizione di uno stereotipo in cui non ci ritrovavamo e da cui volevamo prendere le distanze. “In fin dei conti siamo noi, i bravi ragazzi” è la chiusura dello stesso brano, che dà il titolo all’intero lavoro. Una programmatica dichiarazione d’intenti.”



“Bravi Ragazzi” è la testimonianza di un’altra epoca del punk italiano, i cui capisaldi e valori però rimangono fondamentali nel tenere accesa la fiamma che lo tiene in vita.

Nel gettare uno sguardo al passato, il gruppo descrive l’uscita di “Bravi Ragazzi” dicendo:



“Il disco fu totalmente autoprodotto, realizzato e promosso interamente con le nostre forze, seguendocertamente i consigli di qualche amico con più esperienza di noi, ma portato a compimento e sviluppato da soli, tra chiamate al telefono fisso, code all’ufficio postale per spedire le copie dei cd, scambi di materiale con le “distro” da tutta Italia (internet e cellulari erano ancora agli albori).

“Bravi ragazzi” uscì nel 1997; ricordiamo ancora l’emozione dell’arrivo degli scatoloni, con quella montagna di cd tutti uguali. Ora l’album viene ristampato per la prima volta in vinile, in versione rimasterizzata, con l’aggiunta di tre bonus tracks sempre del periodo, grazie alla collaborazione con Motorcity Produzioni e Trivel.

A volte, nella vita, dopo giri, capriole, salti, viaggi, tutto torna al punto di partenza, per dare un nuovo senso all’amicizia di tre ex adolescenti che si ritrovano dopo tanti anni.”



Se l’entusiasmo per la ristampa è grande, l’altra notizia che accompagna questo ritorno non può che far sobbalzare chi già si è emozionato per questo ritorno. La band infatti ha annunciato il ritorno sul palco per il mese di Dicembre.

Tre eventi imperdibili che vedranno i MeLT live insieme ai Madbeat, formazione torinese attiva da dieci anni che presenterà in questi eventi il nuovissimo album “La Ballata dei Bicchieri Vuoti”, in uscita sempre sotto l’egida di Motorcity Produzioni, in collaborazione con Ammonia Records.



I MeLT e Madbeat insieme:

7 Dicembre – Spazio 211 – Torino

8 Dicembre – Rock’n’Roll – Milano

9 Dicembre – Bocciodromo – Vicenza



Entrambe le band presenteranno in questi concerti i vinili che sono in pubblicazione. Le prevendite saranno disponibili a breve, per una serie di concerti che già si preannunciano memorabili.