BOMBA! Nuovo supergruppo con membri di Ataris, No Use For a Name e Face to Face

La notizia che ti svolta la giornata e che forse farà riempire quel vuoto che ha lasciato a tutti Tony Sly nei nostri cuori.

Rumours dicono che Chris Swinney (The Ataris), Matt Riddle (No Use For A Name / Face To Face), Tim MacMillar(Protest The Hero), Tucker Rule (Thursday), and Pedro Aida (Fun Size / Ann Beretta) hanno formato un nuovo supergruppo chiamato Fire Sale e stanno per incidere il primo disco.

Se gia la sola idea di rivedere Matt Riddle è un sogno che si avvera, gli altri membri della band mi lasciano un pò perplesso in quanto mai stato grande amante di quelle sonorità. Attendiamo con ansia e non appena possibile vi daremo altre notizie!