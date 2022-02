The Casualties: Italia nel mirino!

Un’ondata punk sta per abbattersi sul territorio italiano. Hellfire Booking Agency annuncia il lancinante ritorno dei The Casualties!

Punk old school che non ha mai perso un frammento di aggressività e furore, The Casualties brandiscono chitarre e microfoni come armi di battaglia contro un sistema schierato a difesa delle élite fin dagli Anni ’90, facendo tabula rasa di tutto ciò che li circonda con il ghigno sui denti di chi sa di star consacrando la sua esistenza all’essere un bastone fra le ruote di tutto ciò che rigetta violentemente.

Pionieri di quello che esploderà come hardcore punk, i Casualties divorano tutto quello che incontrano sul loro cammino, rimpiazzandolo con brani abrasivi, crudi e irriverenti e concerti più che dissacranti, che valgono loro un angolo innegabile nella storia del punk, così come un posto assicurato in quattordici compilation ufficiali. Un numero che impallidisce di fronte alle migliaia di bootleg che consumano le strade del pianeta e le rendono più e più pericolose ogni secondo che passa.

I Casualties, accompagnati dai francesi Lion’s Law, passeranno per l’Italia per quattro date da non perdere questo aprile. Pronti a buttarvi sotto il palco?

20 APRILE 2022 | FOCE, LUGANO

Evento FB: https://www.facebook.com/events/661897625132481/

21 APRILE 2022 | XO CLUB, MAGENTA (MI)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/3144047379175538/

22 APRILE 2022 | TRAFFIC CLUB, ROMA

Evento FB: https://www.facebook.com/events/3155783774705291/

23 APRILE 2022 | RIVANA GARDEN, FERRARA

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1836681513194886/

Prevendite disponibili in cassa a €15, salvo Lugano a €20

Per informazioni: