BRIGHTR: Two Sides

Brightr è un cantautore inglese attivo ormai da parecchi anni e “Two Sides” è il suo nuovo album uscito ad aprile per la nostrana NoReason Records e distribuito dalla Lockjaw Records.

L’album, interamente acustico, si forma 6 pezzi malinconici all’interno dei quali spicca la bellissima voce dell’artista di Newport che, accompagnandosi con il suono coinvolgente della sua chitarra, vi farà passare un quarto d’ora rilassante e introspettivo.

Dei pezzi presentati posso dire che tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda: tanta melodia (New Years e Jerk su tutte) e testi toccanti (penso soprattutto a Vs e la conclusiva Bleach Sour) fanno da cornice a una produzione veramente ben fatta, in linea con le uscite precedenti.

Il background di Brightr è di chiaro stampo punk rock, basti pensare che la primissima uscita del cantautore inglese fu quella You dei Bad Religion magistralmente ri-arrangiata in chiave acustica.

Disco consigliato per gli amanti del punk rock/folk acustico.

Tracklist:

New Years

Mark Strong

Jerk

Vs

Bleach Sour

Bergerac