Gli inglesi Snuff sono pronti all’uscita di un nuovo album.

“There’s a lot of it About” uscirà per Fat Wreck Chords il prossimo 20 Settembre.

Questa latracklist:

1. Kings of the Spanish Oi Scene

2. Summer’s Over

3. Love Hearts

4. Dippy Egg

5. Kiss My Ring

6. A Smile Gets a Smile

7. Hey Boff!

8. Patient Zero

9. Big Shot

10. Bob’s Song

11. Gyoza

12. Job and Knock

Questo il primo singolo estratto, Dippy Egg: