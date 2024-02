Gli SNUFF pubblicano un nuovo album

Uscirà a marzo “Off On The Charabanc”, il nuovo album degli SNUFF.

L’opera è in parte il tipico punk rock che caratterzza la band e in parte l’espressione dell’amore di Duncan per la musica folk .

Fondamentalmente tutti sanno che gli SNUFF appartengono a quella tipologia di quelle band leggendarie che non riescono a smettere di scrivere nuovi brani. Non sorprende che il nuovo album “Off On The Charabanc” sia pieno del tipico mix in stile Snuff di Ska e Punkrock – ma solo nella prima parte.

La parte principale dell’album è costituita dal materiale acustico degli Snuff con il quale quest’anno saranno in tournée nel continente europeo.

“È la mia espressione d’amore per la musica folk”, spiega il cantante e batterista Duncan.