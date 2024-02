Across annunciano il nuovo album con il singolo “Hillsborough”

I cosentini Across pubblicano il singolo “Hillsborough”, brano che anticipa l’uscita del nuovo album, prevista per il Primo Marzo.

Gli Across, nati a Cosenza nel gennaio 2019, uniscono musicisti con esperienze diverse in ambito punk e hardcore. La formazione comprende Dario Gagliardi, Luca Garro, Raffaele Nesi, Stefano Conforti, e successivamente Mario Pullano.

Nel 2019 registrano il primo EP “DarkCore” con Piero Vena ed escono con successo nel circuito calabrese.

La pandemia annulla il tour promozionale, ma il gruppo torna nel 2022 con nuovi brani. Nello stesso anno pubblicano uno Split con i Meat For Dogs e nel 2023 registrano il primo album “Blackout” con l’uscita prevista per marzo 2024, dal quale è tratto il singolo in questione.

Il titolo del brano riprende uno dei capitoli più bui della storia del calcio e nell’omaggiare le vittime di quel disastro, propone una metafora della vita, in quei frangenti in cui ci si sente sopraffatti dagli eventi. 15 aprile 1989: Hillsborough Stadium di Sheffield, semifinale di Coppa d’Inghilterra tra Liverpool e Nottingham Forest; novantasei (96) persone muoiono soffocate e schiacciate sulle inferriate all’interno dello stadio.

La band commenta il singolo e la metafora che esso racchiude dicendo:

“Il primo singolo “Hillsborough” che anticipa l’uscita del nostro nuovo album “Blackout” vuole trasmettere metaforicamente la stessa sensazione di soffocamento e schiacciamento vissuta da centinaia di persone durante quel tragico evento. Una sensazione che, a distanza di trent’anni, è ancora dentro di noi, a causa di una società che ti bracca, ti tiene in un recinto come polli al macello, senza spazi per la riflessione, la condivisione e l’immaginazione. Non c’è speranza, i punti di riferimento crollano e vengono meno: ti chiedi che senso ha tutto ciò e, nel farlo, pensi all’infanzia. Vorresti indietro le tue bambole o il tuo pallone, oggetti che ormai da troppo tempo ti sono stati sottratti da un’entità amorfa, subdola, fastidiosa che si cela dietro le nubi del cielo grigio e fuligginoso delle nostre città in ginocchio, simile al cielo che alle 15:06 di quel 15 aprile 1989 copriva il terreno di gioco dell’Hillsborough Stadium a Sheffield.”

Il singolo si presenta come un brano potente, che mette subito in chiaro che tipo di album i cosentini stanno per pubblicare: sonorità graffianti e massicce, ritmi serrati, rabbia, adrenalina ed immediatezza nei suoni, mentre nei testi c’è spazio per parole a carattere personale, incisive e sincere, come il genere d’altronde richiede.

La scelta del singolo “Hillsborough” però non è dettata solo dalla necessità di presentarsi col giusto biglietto da visita, ma ha un valore quasi catartico per gli Across, che dalla sopraffazione della vita di città e di provincia che li vede accomunati allo stesso destino hanno trovato la forza per scrivere la musica che hanno inciso in questo album.

Aggiungono infatti:

“Pensiamo che questo singolo sintetizzi al meglio l’anima e le atmosfere del nostro album, non a caso è la traccia di apertura. Gli anni della pandemia, il limbo in cui abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, le nostre città di provincia sempre più simili a delle melmose paludi, ci hanno fatto sentire “braccati e schiacciati come ad Hillsborough” – per citare il testo – ma è proprio da questa sensazione di soffocamento che gli Across hanno trovato la linfa vitale e lo spirito giusto per scrivere e registrare questo brano e l’intero album. Nessun proclama, nessun sermone, solo un manifesto delle nostre vite in balia di una società nella quale non ci riconosciamo e che contestiamo aspramente giorno dopo giorno.”

L’album “Blackout” (che contiene il singolo in questione) è stato registrato, mixato e masterizzato a Cosenza nella primavera 2023 e sarà disponibile dal Primo Marzo 2024 su tutte le piattaforme digitali grazie a Duff Records. Uscirà inoltre in formato vinile limitato a 300 copie, in collaborazione con una serie di realtà dell’underground e del DIY italiano.

