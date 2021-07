Buone vacanze dal Podcast!

A Way of Life si prende una pausa estiva fino a fine agosto per poi tornare con nuovi e interessantissimi contenuti (già spoilerata l’intervista a Aimee Allen degli INTERRUPTERS) e moltissimo altro!

Rude Ghetto 84, Tarzanello e lo staff di Punkadeka.it via augurano buone vacanze!

Vi aspettiamo a fine Agosto… stay tuned!