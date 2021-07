PUNKREAS, la video intervista più bella che possiate vedere fino alla prossima che faranno

Deka: “Che ne dici di intervistare i Punkreas?”

Sal: “Cazzo sì!”

Deka: “Video?!”

Sal: “Cazzo sì!”

Ed eccomi al Tittoni venerdì 25 alle diciassette in punto di un pomeriggio bollente che alla villa tanto fresca del parco fa davvero un baffo. Neanche il tempo di entrare e chi ti becco? Naturalmente la band, per il momento sprovvista di Noise che arriverà da li a poco, insieme alla simpaticissima presenza di Robbo mitico chitarrista dei furono Amici di Roland, lì per dare supporto e apporto al live della band con i suoi molteplici strumenti magici a corda. La festa è cominciata subito, birre, giro della villa (Paletta cicerone molto dotato) e del palco. Subito dopo mi sono trovato nelle “mani” del Cippa che con occhi da bambino mi racconta la genesi del nuovo disco con una verve di chi ha vissuto un’esperienza unica e indimenticabile. Poco dopo è il tempo di un sorridente Noise che arriva con l’ormai famosa Tokyo, la bellissima cagnolina che compare nella cover di “Funny Goes Acoustic” e nel video di “Ultimo Show” singolo di traino dell’album. Capisco subito, e grazie a lui ulteriormente, che non è un'”attrice” ma che è parte della famiglia e questo aumenta la grandezza delle stelle già presenti sopra i miei occhi. Ok si comincia, sono in ottima compagnia (i Punkreas), senza il fidato cameraman (Irene) e con una macchina e un cavalletto mai usati in vita mia (in effetti non ho mai usato macchine e cavalletti in assoluto ma sono stato bravo a rassicurare la band sulla riuscita tecnica, del resto non per nulla indossavo dei mega occhialoni). Ostento sicurezza ma sono molto emozionato. Cazzo devo intervistare la band più rappresentativa del panorama punk italiano e di roba da dire loro ne hanno tanta. Volete sapere come è andata? Guardate con i vostri occhi! (evitate di focalizzarvi sul mio orecchio, ero troppo teso per rendermi conto che sembravo Spock)