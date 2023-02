DEBUNK: Partisan

Grande ritorno di una band iper distruttiva che mi piace parecchio, stiamo parlando dei Debunk, quartetto che ha il punk hardcore in ogni singola cellula e con questo EP intende far capire ancora meglio cosa vuol dire “prendere a schiaffi” l’ascoltatore.

Partisan è un EP composto da 4 tracce intrise di rabbia, ed i nostri Debunk in una manciata di minuti spiattellano sui malcapitati spartiti tutto il loro odio, ben chiari i concetti affrontati, dalla title track che apre le danze fino alla bellissima conclusiva “Poison” è un crescendo di tensione che sfocia nel dover fare per forza qualcosa per rendere migliore il nostro vivere, da qui la frase in apertura sugli schiaffi…devastanti ovviamente anche “final desease” e “heathen too”, i reggiani proseguono sulla scia degli ottimi lavori pubblicati in precedenza, acquistano però più potenza, se conoscete i membri della band saprete meglio di me che non devono dimostrare di avere attitudine. Molto semplice e pulita la confezione, con una bella illustrazione “vintage” che da un bel tono al disco, insomma un altro ottimo lavoro di sti veterani della scena, che però suonano e strillano con la freschezza dei 20 anni, e lunga vita a gruppi come questo.

tracklist:

01. partisan

02. final desease

03. heathen too

04. poison