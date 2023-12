JACKIE BROWN: La Notte Non Dorme

Nuovo EP per i bergamaschi Jackie Brown, il quartetto ritorna a quasi 2 anni da “Red Line” con 5 nuove tracce che trasudano punk rock da ogni accordo, 5 pezzi che sanno di bestemmie per i sogni infranti e per un’amica, forse l’unica che si può definire tale, che non c’è più, canzoni che urlano di rabbia e che ricordano i bei tempi andati, quando si poteva parlare di una scena più genuina e quando tutto sembrava più semplice; un punk rock devastante ed adrenalinico quello dei Jackie Brown, che sa essere anche dolce e malinconico, molti i richiami ad un periodo florido per il genere di cui ne sono figli data la maestria con la quale pestano come fabbri, siamo abituati bene con loro però in sto EP noto un buon giro di manovella sulla qualità per quanto riguarda lo scritto e l’arrangiamento, mi piace in particolare quando non si ha paura di mettere a nudo certe emozioni, perché se poi il risultato è “Marita” allora lo sforzo di mettere in rima tale sofferenza è ben più che ripagato.

Insomma ci troviamo di fronte ad un ottimo lavoro, preciso e che spero veda presto la luce anche in formato fisico, non vedo l’ora di farlo assaggiare alla mia puntina magica, e complimenti ai Jackie Brown!



tracklist:

01. la riva

02. sognav’

03. Marita

04. gli anni

05. ti amo ti odierò