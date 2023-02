RECORD STORE DAY 2023 con RAMONES, JOE STRUMMER, OFF!, THE ADICTS, POGUES, MADNESS e tanti altri

Torna il Records Store Day, la festa dei negozi di dischi che, come ogni anno, si accompagna ad alcune uscite dedicate.

Quest’anno, per quanto riguarda il punk rock avrete la possibilità di scelta tra, tra gli altri, l’Lp del 20esimo anniversario di “Streetcore” di Joe Strummer and The Mescaleros, una ristampa con un mix mai uscito prima di “Pleasent Dreams” dei Ramones, un nuovo Ep degli OFF!, alcune ristampe dei The Adicts e ancora rarità di Pogues, Madness e Generation X.

Qui la lista completa:

