DISTRUGGI LA BASSA 2022: ecco la line up definitiva

Punkadeka.it è felice di svelare quella che è la line up definitiva del Distruggi la Bassa Festival 2022, una tre giorni punk hardcore totalmente d.i.y. che si terrà all’Agriturismo Ai 2 Laghi nella località Gambaluga (Ferrara) i prossimi 29, 30 e 31 luglio.

Saranno in totale 43 le band che si alterneranno sul palco del DLB: ai già annunciati Youth of Today, si aggiungono Chaser, Bridge City Sinners, Insanity Alert, Klasse Kriminale, Mele Marce, Contrasto, Crippled Fox, Gli Ultimi, Jawless, Krav Boca, Straight Opposition, No More Lies, SFC, Guerra, Sud Disorder, Horror Vacui, Carne, Rake-Off, Cattivo Sangue, IRA, GMD, Caged, Mother, Obscene Revenge, Cancer Spreading, Zene, Il Complesso, Riot Squad, Debunk, Infamia, My Own Voice, Bislers, New Real Disaster, Mud, Latebra, Netn, MilkSnake, Vibratacore, Stanis, Tizio, Sky Tea For Warriors e Menagramo.

I due palchi del DLB Festival vedranno alternarsi vere e proprie leggende del punk mondiale a realtà meno conosciute, ma altrettanto valide, il tutto all’interno della location paradisiaca dell’Agriturismo ai Due Laghi che ospiterà anche il campeggio della tre giorni punk hardcore della nostra estate 2022.

Per tutte le info:

(3) DLB Festival | Facebook

(3) DLB FESTIVAL 2022 – 29 / 30 / 31 July 2022. | Facebook

[email protected]