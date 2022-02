Teenage Bubblegums al Lobotomy Fest.

Qui sotto il comunicato.

Ciao cari Lobotomizzati! Anche i Teenage Bubblegums erano una promessa dell’edizione 2020. Non lasciatevi ingannare dal loro nome. I Teenage Bubblegums sono in relatà dediti a un punk rock cupo e diretto come un tuono a ciel sereno che li ha proiettati sui palchi dei maggiori festival punk rock e a intraprendere svariati tour in Europa e negli Stati Uniti. Il loro ultimo lavoro è “In Limbo”, uscito a fine 2019 per l’etichetta austriaca Monster Zero: 10 schegge di tetro e intenso punk rock condensate in 14 minuti! Nuovo EP in uscita a breve!

Il Lobotomy Fest si terrà i prossimi 6 e 7 maggio alla Corte dei Miracoli di Siena, per tutte le info:

