“TG Punkadeka”: da domani in onda su T.V.O.R. la rubrica di Flash News a cura della redazione!

Come vi abbiamo anticipato lunedì scorso, è ricominciata in quarta la nuova Edizione 2022 della trasmissione radiofonica T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI condotta da Mario Pullano (M.A.D. Productions, già in Shameless e Across) in diretta ogni lunedì sera alle 21:00 sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7 – Cosenza e sullo streming del sito web. Fra le novità di questa nuova edizione, annunciate nella diretta dello scorso 21 febbraio, sono state annunciate diverse collaborazioni per altrettante rubriche che, mensilmente, accompagneranno la stagione radiofonica della trasmissione arricchendone i contenuti. E fra queste ci siamo anche noi della redazione di Punkadeka Web Magazine che non abbiamo accolto al volo la richiesta!

Nella diretta di lunedì 28 febbraio per la Puntata #45 andrà infatti in onda il primo episodio della rubrica chiamata “TG Punkadeka” – Tutte le flash news di festival e gruppi italiani di cui avevi bisogno. Ogni ultima puntata del mese, la nostra redazione darà vita a una piccola “Ultim’Ora” del Punk Rock e Hardcore sul suolo italico raccogliendo le principali news in relazione a festival e concerti, news, ultime uscite e approfondimenti. Il tutto condito da voci sempre diverse della nostra redazione che si alterneranno nel ruolo di annunciatori e annunciatrici, in un certo senso trasportando sulle frequenze via etere della radio parte dei contenuti che giornalmente trovano spazio sulle pagine virtuali di Punkadeka.

Ad arricchire la rubrica potremo vantare anche una sigla d’eccezione, pensata, suonata e registrata per T.V.O.R. da Walter dei Menagramo/Secoli Morti, proprio con l’aiuto dei suoi compagni di band Mattia ed Edo, rispettivamente basso e batteria della band.

Dunque non perdetevi questa e le prossime puntate di Tasche VUOTE, Occhi ROSSI in cui verranno inaugurate anche le rubriche curate dagli amici di RADIO PUNK e Flamingo Records per un’Edizione 2022 che si prospetta ricca di contenuti, ospiti, approfondimenti e tantissimo Punk Harcore all’italiana. SINTONIZZATEVI!

Ogni lunedì alle 21:00 in diretta sulle 105.7 FM (Cosenza e provincia)

…oppure in streaming sul sito web: https://www.ciroma.org

In replica martedì alle 22:30 anche su www.gemininetwork.it

Riascolta in podcast le vecchie puntate sul sito:

https://www.mixcloud.com/TascheVuoteOcchiRossi/