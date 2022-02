T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI: al via l’Edizione 2022 su Radio Ciroma 105.7 – Cosenza

Dopo una lunga pausa natalizio/invernale, utile a ricaricare le pile e mettere assieme dei nuovi contenuti, la trasmissione radiofonica T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI riparte dal via proprio oggi, lunedì 21 febbraio, per dare inizio alla nuovissima Edizione 2022. Ad ospitare la trasmissione, ideata e condotta da Mario Pullano (M.A.D. Productions, già in Shameless e Across), sarà ancora una volta la storica Radio Ciroma 105.7 – Cosenza, la più longeva (32 anni quest’anno) delle radio libere e autogestite del territorio calabrese.

Dopo una lunga ed entusiasmante Edizione 2021 che ha visto prendere parte alla trasmissione diverse realtà, band e individualità attive a vario titolo nella scena Punk Hardcore italiana, questa sera si riparte dalla Puntata #44, in continuità con la vecchia stagione, ma con tante novità e arricchimenti del format radiofonico. Innanzitutto, il cambio di orario della trasmissione: per la diretta del lunedì ci si sposta infatti in fascia serale alle 21:00 (anziché alle 17:30), mentre la replica resta fissata il martedì alle 22:30 sia su Radio Ciroma che sul palinsesto nazionale di Gemini – Network Radio Indipendenti.

Ma sono tante altre le novità che vi aspettano su T.V.O.R. – Tasche VUOTE, Occhi ROSSI, specialmente gli ospiti e le incursioni sempre nuove che, di settimana in settimana, avranno spazio sull’etere di Ciroma. Non vi resta che iniziare già da stasera a seguire la diretta e scoprire puntata dopo puntata di chi si tratta!

Ogni lunedì alle 21:00 in diretta sulle 105.7 FM (Cosenza e provincia)

…oppure in streaming sul sito web: https://www.ciroma.org

In replica martedì alle 22:30 anche su www.gemininetwork.it

Riascolta in podcast le vecchie puntate sul sito:

https://www.mixcloud.com/TascheVuoteOcchiRossi/