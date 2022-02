ANTEPRIMA: SPLINTERA “ANTHEM FOR TONY” un tributo al frontman dei NO USE FOR A NAME

Gli Splintera pubblicano il loro nuovo singolo “Anthem for Tony”.

Il brano è una dedica al compianto Tony Sly, cantante dei No use for a Name, band che ha fortemente influenzato il sound della formazione veronese.

Oltre ad omaggiare Sly, il brano è una dedica a tutti i ragazzi che si identificano nel punk rock californiano degli anni ’90.

Nel pezzo sono tante le citazioni dei gruppi di quella scena, con un mood più cadenzato e malinconico del solito, il tutto costruito attorno a linee vocali melodiche.

La scrittura è frutto di una collaborazione tra il cantante Sisco ed un suo amico, il chitarrista Alessandro “Taxi” Tassoni.

La prima stesura è rimasta “nel cassetto” per anni, trovando nuova linfa grazie al riarrangiamento da parte di tutti gli Splintera, che hanno saputo dare un tocco personale.

Il risultato finale è un singolo che unisce l’intento originale con suoni freschi ed energici, che ricalca insieme al videoclip ufficiale la volontà di rendere onore alla figura di Tony Sly, mostrando anche la personalità della band.

Gli Splintera vengono raffigurati là dove tutto ha inizio, ovvero la sala prove, con energia e spontaneità.

Gli Splintera si formano nel 2019 dall’unione di un gruppo di amici provenienti dalla scena underground veronese, tutti già attivi precedentemente con differenti esperienze musicali. La formazione, dopo qualche aggiustamento, comprende Mirko “Cape” Capellari al basso (già chitarra in round7 e Sin Circus), Andrea “Four” alla chitarra/voce (bassista nei Superhorror), Francisco “Sisco” Gasparini alla voce (cantante anche per Mad Mariachis e Black Ocean Way), Francesco “Franco” Vantini chitarra/voce (già cantante e chitarrista nei White Socks) e Daniele “Pj” Poletto alla batteria (già nei Black Ocean Way).

Il sound del gruppo è di matrice punk rock californiana e prende la velocità, le melodie e l’immediatezza dell’hc melodico, senza disdegnare alcune virate nell’hardcore più potente ed urlato con testi personali con riflessioni sulla vita di tutti i giorni, prevalentemente cantati in inglese.