SVETLANAS al PUNK ROCK BOWLING

Mentre continuano le infuocate date del tour europeo degli SVETLANAS in compagnia dei SICK OF IT ALL, viene annunciata la partecipazione della band italiana al super festival di Las Vegas.

La band Italiana si esibirà quindi con bann del calibro di RANCID, BAD RELIGION, DROPKICK MURPHYS, INTERRUPTERS, SUICIDAL TENCENCIES, DAMNED …. al DownTown di LasVegas nel Maggio dell’anno prossimo.

I fortunati che riusciranno a vederli oggi 22 novembre al SO36 di Berlino DE e domani 23 novembre al AJZTalshock, Chemnitz DE non si perdano il loro nuovo album in versione speciale: BIRRA!