Auguri TEMPOROCK! Festeggiamo con i PUNKREAS!

Il 26 novembre è il 30° anniversario del TempoRock e gli anni 90 e 2000 sono stati quelli del nostro grande successo! Una notte per celebrare i grandi party organizzati da noi nei principali club di tutto il Nord Italia!

3 piste, 16 dj, dance performers vestite a tema, giochi pirotecnici e gadget! Una notte diversa da tutte le feste anni 90/2000, organizzate, spesso, da chi in quegli anni non era nemmeno nato!

Un viaggio musicale in un ventennio irripetibile!

Ad aprire la serata il grande concerto dei PUNKREAS una delle band che hanno fatto la storia del TempoRock! Inoltre avremo come special guest Nicolò dei Peter Punk altro nome che ha partecipato agli eventi del Tempo negli anni 90/2000!

Dj set 100% 90s e 2000 con tutte le hit dei nostri anni migliori!!! Suddivise nelle 3 piste del Fuori Orario

Per l’occasione saranno presenti le maggiori organizzazioni alternative dell’Emilia per un party iconico con oltre 6 ore di musica non-stop:

– 3 piste, 15 djs, 4 bar, 15000 watt di impianto sonoro.

– Performers, Model Dancers, light e visual show con effetti pirotecnici & allestimenti a tema

– Ore 22.00 dal vivo Nicolò dei PETER PUNK e a seguire l’attesissimo concerto dei PUNKREAS nel loro tour dei 30 anni (tanti quanti quelli del Tempo) in cui faranno dal vivo tutti i loro brani più famosi!

3 DANCEFLOORS anni 90/2000:

– Arena Centrale: rock, pop-punk, indie, pop & electro

– Super Trash (pista open-air): trash, commerciale & cartoon

– The Abyss (Tube floor): hard-rock, metal, crossover, punk

NON SERVE LA TESSERA ARCI