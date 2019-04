PUNK ROCK HOLIDAY 2019 – LINE UP DEFINITIVA E DAYSPLIT

Chiusa e definitiva la line-up del Punk Rock Holiday, uno fra i migliori festival estivi “di genere” in Europa. 5-9 Agosto sarà il periodo in cui la pacifica e ridente cittadina di Tolmin in Slovenia sarà invasa da migliaia di punk provenienti da mezzo mondo per quello che è il nostro passatempo preferito da sempre: bere birra e scagliare il nostro corpo sudato addosso (o sopra) ad altri corpi sudati di gente che non conosciamo, e che a fine serata saranno i nostri nuovi migliori amici.

Intanto le cose importanti…qui sopra vedete la line-up, e qui sotto beccatevi la divisione in giorni:

Lunedì 5

Pulley

Not on tour

Templeton pek

Fakofbolan

Golliwog

Backstage

Multiball

Martedi 6

Descedents

Frank Turner & The sleeping souls

Good riddance

Useless ID

The Bennies

Mercoledì 7

Pennywise

Sick of it all

Less than jake

Masked intruder

Buster shuffle

Giovedì 8

NOFX

Ignite

Booze & glory

Iron reagan

Dave hause

Venerdì 9

Propagandhi

Pears

Cigar

Il primo giorno è il “warm-up show”, gli anni scorsi ci sono stati Offspring e Vandals come headliners, quest’anno i Pulley mi sembra una scelta un po’ sottotono (parere del tutto personale), sarà comunque un’ottima occasione per scoprire gruppi nuovi e ancora poco conosciuti. I Propagandhi suonano nell’unica giornata “non sponsorizzata”, non ho idea di cosa questo voglia dire, ma come vedete non sono sul cartellone, erano stati annunciati sul fb del festival tempo fa.

Quest’anno, probabilmente per far fronte all’avvento delle nuove generazioni che non sono avvezze a dormire per terra, collassare in posti random o non dormire del tutto, ci sarà anche una comfort area, un bar indoor, bagni indoor e tutta quella roba accessibile tramite il pagamento dell’apposito “comfort upgrade”. Trovate maggiori info sulla pagina Facebook del festival.

E adesso una botta di nostalgia per metterci nel mood giusto in attesa di Agosto: