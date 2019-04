LAME SHOT!: Try Again

Esattamente un anno fa è uscito per Monster Zero Records, Guerilla Asso e la nostrana Lostdog Records “Try Again”, il secondo album dei francesi Lame Shot!. Per chi ancora non li conoscesse i Lame Shot! sono un quartetto di Tolosa attivo dal 2012.

Sin dal primissimo ascolto, “Try Again” mi ha letteralmente conquistato: pop punk melodico, pezzi precisi e potenti, ottima produzione e sing along contagiosi. C’è spazio per un pò di tutto: dal pop punk veloce alla TBR di Raptors Kitchen Party, Orange Van, pezzo che preferisco e dal palm muting nella strofa che è una vera sassata e Kings of The Olympics, alla ballata di scuola Monster Zero Records Last Day Of Summer (bellissimo l’arrangiamento con le trombe finale), passando per i ritmi più serrati e punk rock della iniziale You’re Not Alone Part Two e Dear Zoey (non riuscirete a togliervi di testa il sing along del ritornello).

Degna di essere menzionata quella Home Alone che vi ricorderà da vicinissimo i Masked Intruder, sia per la struttura della canzone, ma soprattutto per le parti di batteria e per il cantato ultra melodico.

Peccato essere arrivati tardi alla conoscenza dei Lame Shot!, sicuramente una delle punk rock band europee più valide in circolazione, ma mi sto rifacendo visto che “Try Again” è in rotazione fissa nel mio stereo.

Tracklist:

You’re Not Alone Part Two

Raptors Kitchen Party

Orange Van

Phantom Manor

Last Day of Summer

Home Alone

Dear Zoey

Try Again

Kings of The Olympics

88 mph