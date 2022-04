SANGUE: 13 pezzi

Se questo non è un tributo al punk hardcore io non saprei cosa dire, badate bene che ho detto tributo, ma forse era meglio scrivere ammirazione, devozione, attrazione incondizionata. I Sangue tornano dopo lo splendido omonimo disco di qualche anno fa con 13 pezzi, full length che più che strizzare l’occhio ai Fugazi gli offrono la cena, e se nel precedente lavoro nei titoli si richiamavano vecchi film, oggi tocca ai grandi classici del punk, troviamo infatti i Sick Of It All, i Bad Religion, i No Use For a Name, gli Youth of Today, i Ramones, i Warzone.

Parlando del disco c’è poco da fare, l’hardcore nostrano che ha fatto scuola nel mondo scorre a secchiate nelle vene di sti ragazzi, poi è chiaro che le influenze sono diverse e le mettono dentro tutte, i testi pur essendo cortissimi hanno un’anima enorme ed incendiaria, delle lame affilate che colpiscono a caso e non si capisce da dove arrivano, sanno di disperazione ma non c’è un minimo segno di resa, da urlo l’ultima traccia che racchiude 1000 stati d’animo di altrettante teste inquiete; le musiche sono ben scandite e precise, senza sbavature e senza fronzoli, è un lavoro fatto per essere sentito non solo con le orecchie, ed urlato a cannone sotto al palco, insomma un lavoro che ci piace e che speriamo di vedere dal vivo da queste parti.

Da pazzi l’artwork del CD, secondo me un piccolo capolavoro.

Prodotto da Indiebox, registrato e mixato da Andrea Pica all’Officina 13, masterizzato da Giò Bottoglia all’Indiebox Music Hall.



Tracklist:

01. la canzone del basso

02. soffoca

03. costruito per durare

04. oggi il tuo amore domani il mondo

05. il ragazzo con la spina nel fianco

06. una stronza chiamata speranza

07. la puttana della classe operaia

08. il peso del mondo

09. uomo piccolo bocca grande

10. nessuna direzione

11. la risposta è ancora no

12. il suono della rivoluzione

13. la fiamma brucia ancora (a Carlo)