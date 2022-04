Esce il nuovo singolo di Nicolo’ dei Peter punk.

Un brano legato a ritmi della vecchia scuola e testo molto intimo, “Sono sempre sbronzo”

“Una sorta di canzone molto strana perche’ il giro e’ sempre lo stesso proprio per creare un vortice. In tour da inizio aprile con 37 date che toccheranno molte citta’ d’italia. Il punk in italia non e’ morto…basta solo risvegliarlo e farlo sentire anche alle nuove generazioni”

Buona visione!