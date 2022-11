FILLER 2022: una delle più grandi fiere dell’illustrazione e arte indipendente arriva a Bergamo

In arrivo la 10° edizione di Filler, la più importante convention d’illustrazione, grafica e arte underground DIY. L’appuntamento è a Bergamo il 26 e 27 novembre presso Daste Bergamo.

Più di 50 artisti provenienti da tutta Italia ed Europa

Workshop, serigrafia, talk, concerti e tanto altro, nella nuova perfetta location di Daste

Bergamo – A più di 3 anni di distanza dalla precedente ed entusiasmante edizione femminile, torna l’appuntamento con Filler, la convention italiana dedicata all’illustrazione, alla grafica e all’arte legate al circuito underground punk, skate e all’etica DIY (Do It Yourself). Ad ospitare la kermesse sarà per la prima volta Daste Bergamo.

Giunta alla 10° edizione e con alle spalle il clamoroso successo di pubblico ottenuto con la scorsa edizione totalmente dedicata alle donne, Filler è diventato indubbiamente un appuntamento irrinunciabile per gli amanti dell’arte underground, un incontro e un confronto artistico, una fucina di collaborazioni e progetti artistici rigorosamente riconducibili al mondo DIY.

Organizzato da Thunderbeard in collaborazione con Three Mothers e da questa edizione con il supporto di Nutopia, ancora una volta Filler propone una line-up di altissimo livello artistico e un programma estremamente vario.

Saranno quasi 50 gli artisti che parteciperanno alla 10° edizione di Filler – italiani e qualche straniero – con stand espositivi e mostre personali, performance artistiche dal vivo e workshop.

Qui di seguito i nomi e le attività fino ad ora confermate:

Gli artisti:

Alessandro Ripane, Alessio Ciferri, Andrea “Moz” Mozzato, Andtype, Bolopaper, Bonobolabo, Luca “BRM” Brambilla, Chiara Gattuso, Chicks La Fanza, Clockwork Pictures, CrapMan, Daniele Margara, Danzaiveleno, Davide Bart Salvemini, Ericsone, Exem, Gozer Visions, Hellsandro, Here Comes The Poverty, I’m a Teenager, Irene Mechante, Istinto Serigrafia, Jaalo, Lele Lutteri, Martina Selvi, Medulla, Michael Hacker, Nich Ohlo, Pica, Print Machine, Retroaestetica, My Name Is Bri, Sailor Danny, Sara Bepikoko, Scribbling Scribbles, Sergio Kalisiak, The Arch Villain, Thunderbeard, Valentina Sciutti, Vaps, Wald Skateboards, Wonky Studio.

Le mostre:

Una mostra collettiva di 10 opere, una per ogni edizione di Filler con Aloha Project, Andtype, Clockwork Pictures, CrapMan, Ericsone, Goodstuer, Michele Guidarini, I’m a Teenager, Nick Ohlo, Paolo Proserpio. Mostra a cura di Vanni Vaps.

Le performance dal vivo: live painting su muro con Goodstuer, Judy Rhum, Danzaiveleno con il supporto di Montana Colors e Grog.

Il programma:

Sabato 26/11

Live paintings con Judy Rhum, Danzai Veleno e Goodstuer.

Workshop di lettering creativo con Andtype con il supporto di Fedrigoni e Grog.

Workshop di illustrazione con Thomas Cian con il supporto di Fedrigoni e Grog.

Presentazione libro “V.I.P. – Various Italian Printmakers” di Daniel Tummolillo.

DJ Set.

Dalle 22.00 presso Edoné (via Gemelli 17, Bergamo)

Bergamo Sottosuolo / Filler presentano:

Semprefreski (Punk Rock da Palermo) e Crimson Ghosts (Horror Punk da Bergamo)

Domenica 02/12

Live paintings con Judy Rhum, Danzai Veleno e Goodstuer.

Workshop di serigrafia base con Luca BRM Brambilla con il supporto di Fedrigoni, CPL Fabbrika e Virus Ink.

Workshop di serigrafia avanzata con Daniel Tummolillo con il supporto di Fedrigoni, CPL Fabbrika e Virus Ink.

Presentazione del nuovo fumetto di Alessio Ciferri.

DJ Set

Dalle 21.00. Proiezione del film ”Margini” presso Lo Schermo Bianco

Presenti in sala il regista Niccolò Falsetti e lo sceneggiatore Tommaso Renzoni.

Organizzato da INK Club Bergamo, Lab80, Spazio Jurka e Tumulto.

L’ingresso è rigorosamente gratuito e con i seguenti orari:

Sabato 26 novembre: 12.00 – 00.00

Domenica 27 novembre: 12.00 – 20.00

Location: Filler si svolgerà all’interno di Daste Bergamo in via Daste Spalenga 13/15 a Bergamo.

Media Partner: Salad Days Magazine, Il Tatuaggio Magazine, Pogo Zine.

Sponsor: Fedrigoni, Grog, Montana Colors, CPL Fabbrika, Virus Ink.

Contatti: