Krang : Weekender in the pastaland

I Krang in Italia a metà settembre per un week end di pasta, pizza e puro skate punk.

La band della Repubblica Ceca attiva da circa 10 anni e protagonista nel 2021 di un ottimo riscontro dalla scena punk internazionale con l’album “Make arcade great again” (qui trovate la nostra recensione https://www.punkadeka.it/krang-make-arcade-great-again/) , dopo il tour di spalla a Descendents e Useless Id (amici di sempre) durante il tour europeo 2022, sarà in Italia per due date imperdibili.

Accompagnati per l’occasione dagli Sludder (band punk rock melodica di Brescia) saranno di scena:

Venerdì, 15 Settembre allo Stige Stugge di Codogno (LO)

Sabato 16 Settembre alla Sala Improve di Castelfranco Veneto (TV) con gli Still No One e lo show acustico di According to Jack

Il tutto con la partnership di Low-L Fest e Alpha Beta Gamma