Fuori “Porcupine”, il primo singolo degli SLUDDER

Esce oggi il primissimo singolo degli Sludder, nuova band punk rock bresciana, che magari vi è già capitato di incrociare per i palchi del nord Italia durante questo 2023.

Si tratta di un progetto che nasce nella primavera 2022 e prende ora forma dopo un anno di live e di rodaggio, con il primo pezzo “Porcupine”, registrato questo autunno al Monolith Studio di Brescia. A comporre la band sono Gigio (Begbie; chittarra), Bolo (Slang Poor Kids; batteria), Molli (chitarra) e Ricc (Warhollsss; basso), con l’aggiunta di Giek alla voce a completare la formazione.

Ma perché “Porcupine”? Di fatto questo termine, nello slang dei gamer, si riferisce a qualcuno che ha delle reazioni esagerate rispetto al mondo circostante, arrivando persino a non distinguere più la finzione dalla realtà. Il pezzo infatti tratta in maniera ironica il tema del gaming patologico e l’isterismo di fondo che lo accompagna, il tutto in una cornice di punk rock melodico, con influenze dalla scena californiana e svedese degli anni a cavallo tra il 90 e il 2000.

Aspettiamo con curiosità il video che verrà pubblicato mercoledì 13 dicembre e l’EP autoprodotto in arrivo nel 2024!

Nel frattempo, per ascoltare il pezzo, sapete dove trovarli:

