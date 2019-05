Primo album per The Collywobbles

I Collywobbles sono un gruppo ska di Pavia, attivo dal 2005.

Satelliti Fuori Orbita, è il loro primo full length, uscito sugli store digitali il 22 Marzo e lanciato il 30 Marzo 2019 presso il TNT Club di Milano.

Il disco è stato realizzato presso il CronoSound Studio di Vimodrone, prodotto e registrato da Gianluca Amendolara (Rumjacks, Punkreas…) e Maurizio Cardullo (Folkstone) , ed è stato realizzato nell’arco di due anni, composto in sala prove, in una mansarda, in un salotto, su Skype e raffinato sui palchi e in studio di registrazione.

Il disco è eterogeneo come eterogenee sono le influenze dei Collywobbles, spazia dal molleggiato Rocksteady di “Una Sera D’Estate”, ai riff serrati di “Uomo Di Luci”, “Mentre Tutto Tace” e “Maremoto”, per approdare sui riverberi Dub de “L’Alternativa” e le sonorita’ gipsy di “Tracce”.

Questo album parla dei Colly, vicini o lontani, distanti diversi chilometri o tutti nella stessa città e parla degli alti e dei bassi dell’essere i Collywobbles.

L’artwork è interamente curato da Daniel Cuello, che incarna, spirito guida più di quanto lui non possa comprendere, a partire dal limone nella Coca-Cola passando per l’inesorabile pesantezza dell’età che avanza, il tutto con sagacia, anziani, sguardi e splendidi colori tenui