Strappare lungo i bordi la playlist su Spotify

E’ Lunedi e siete ancora in presa a male che vi siete già sparati la serie di Zerocalcare e d’ora in poi nulla sarà piu’ come prima perchè vi ritroverete a cercare per ore serie da guardare ma nulla arriva a “Strappare lungo i bordi”? Bene! Cioè male. Noi di Punkadeka.it per farvela prendere a bene abbiamo creato questa playlist per voi con tutti i riferimenti musicali Punk (si vabbè c’è anche Tiziano Ferro ma ce stava bene, statece!) della serie.

Buon ascolto!

