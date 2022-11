Bella Ciao Gnappo! Un anno senza te, un anno con te!

Tantissime sono le iniziative per ricordare il nostro compagno Gnappo, come tutti sapete scomparso prematuramente ormai un anno fa, ma sempre vivo e nei cuori di chi va in piazza o timbra il cartellino.

Il 26 novembre si parte con la cena organizzata dalla Meccanica di Rho con “CIAO BELLO”, dove è possibile prenotare una cena e godersi il set acustico dei Guacamaya ed il dj set del mitico Brega.

Sempre il 26 al C.S.A. Baraonda nottata punk con l’iniziativa “Oi! fatti un’ambulanza”, dove suoneranno i Lenders, Zeman, Dirty Job e Sacro Cuore

Il 10 dicembre in Corte Popolare dibattito sulla repressione e concerto acustico dei Gang, il giorno seguente al parco Europa verrà presentato il Murales dedicato a Gnappo, ed il 18 serata musicale in Fornace.