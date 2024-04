ESCLUSIVA PUNKADEKA: reunion HOME ALONE al Punk Rock Raduno 7

Annunciamo in esclusiva assoluta la presenza nientepopodimeno che degli Home Alone al Punk Rock Raduno 7.

La band lombarda, attiva tra il 1995 e il 1998, si riunisce per la prima volta e lo fa per un concerto esclusivo che non avrebbe potuto essere in un luogo differente dal palco del Punk Rock Raduno: se una storica punk band degli anni ’90 si riunisce, il Punk Rock Raduno è casa sua.

Gli Home Alone vanno ad aggiungersi alla line up che vede già la presenza, tra gli altri, di M.O.T.O., Semprefreski, Grade2, The Odorants, The Gorese e Zatopeks.

La settima edizione del PRR si terrà dall’11 al 14 luglio prossimi all’Edoné di Bergamo.

