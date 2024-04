Il 13 aprile BORGO PUNK EXPLOSION presenta: ANOTHER SKATE OF MIND

Ultimo appuntamento indoor per i ragazzi del Borgo Punk Explosion, based in Montebello Vicentino. Per concludere la stagione, sabato 13 aprile una serata tutta a tema skate:“Gain a palla, ritmo hardcore, skatepark soleggiati ed una sottocultura con quarant’anni di storia alle spalle saranno il focus di questa serata. Preparate i Dickies, i calzettoni alti e Vans Old Skool ragazzi”

Dalle 21:30 sul palco:

THE ENTHUSED (Codogno)

PACKERS (Pesaro)

SLANG POOR KIDS (Brescia)

Ad accompagnare, un menù a tema west coast con Burritos, Tacos e Avocado toast (sia carne che veg). È consigliata la prenotazione tavoli per la cena 3408099065.

Ingresso 5€ – Via Borgo 31, Montebello Vicentino.

Link evento: https://www.facebook.com/events/366977032976938

Daghe!