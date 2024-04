LOBOTOMY FEST 2024: ecco il programma completo

Vi alleghiamo con piacere il comunicato degli amici del Lobotomy Fest, festival a tema punk rock che si terrà a Siena alla Corte dei Miracoli a metà maggio e di cui siamo orgogliosamente media partner.

Cari lobotomizzati, è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2024 del Lobotomy Fest!

Oggi vi sveliamo la locandina del festival e ne approfittiamo per fare un veloce riassunto di quanto vi aspetta quest’anno!

Si parte giovedì 9 maggio al Circolo Arci di Ravacciano, con quello che abbiamo voluto chiamare “Warmup Party”. A partire dalle 18:30 saliranno sul palco gli Stuka, ovvero le nuove leve del punk rock senese, mentre la selezione musicale sarà a cura della Lobotomy Crew.

Venerdì 10 maggio andrà in onda la prima delle due serate alla Corte dei Miracoli. Si parte alle 18:30 con la presentazione del gioco da tavolo “The Last Gig” con il suo ideatore Dario “Dr.Pepper” Maggiore. The Last Gig è un vero must have per gli amanti del punk rock e dei giochi da tavolo e questa sarà l’occasione per provarlo dal vivo!

Alle 21:30 cominceranno i live. Sono quattro i gruppi che si alterneranno sul main stage della Corte: i locals The Fins, i Panamas dalla Brianza, i genovesi Animols e per finire i grandi Retarded che ci presentano il loro nuovo disco “Same as the first”! E per finire, DJ set a cura di Gighe fino a tarda notte!

Sabato 11 maggio si parte dal pomeriggio: alle 17 Tunonna salirà sull’acoustic stage per un concerto imperdibile, mentre il Dj set di Cozmik DJ ci accompagnerà fino a cena.

Alle 21:30 ci spostiamo sul main stage, con altre 4 gruppi na non perdere: i milanesi Palmi and The Homograms, i The Twerks, sempre da Milano, i livornesi Biffers e per finire i mitici DeeCracks direttamente da Vienna. Ospite di eccezione per il DJ Set finale sarà la Soul Crew Grosseto che ci farà ballare fino a tardi.

Durante le due serate di venerdì e sabato sarà possibile cenare presso il punto di ristoro della Corte Dei Miracoli (vi consigliamo di prenotare) e saranno presenti numerosi banchetti, tra cui quello di Nutty Print, che stamperà dal vivo le magliette del Lobotomy Fest, e quello del birrificio la Diana con le loro birre artigianali.

Vi ricordiamo infine l’evento di presentazione del Lobotomy Fest: Venerdì 19 aprile a Aunpasso, con il live di Tab_ularasa e l’inaugurazione della mostra delle opere di Tommaso Eppesteingher!

