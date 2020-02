PUNK ROCK RADUNO: aggiunti STINKING POLECATS e SHOCK TREATMENT

Dopo Methadones, Lillingtons, Beatnik Termites e Dwarves i ragazzi del Punk Rock Raduno hanno annunciato altre due bombe: Stinking Polecats e Shock Treatment.

La punk rock band piacentina si riunisce per la prima volta proprio in occasione del festival, mentre per gli spagnoli Shock Treatment sarà il primo concerto in Italia.

La quinta edizione del Punk Rock Raduno si terrà i prossimi 16,17,18 e 19 Luglio all’Edoné di Bergamo.

Per tutte le info:

https://www.punkrockraduno.com/

