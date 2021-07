Banda Bassotti in studio. Nuovo album in arrivo?

Le notizie quelle belle che ti svoltano il Lunedi mattina prima di attaccare a lavoro. La Banda Bassotti con un post su facebook lascia intendere che presto avremo news dalla band. Le foto ritraggono la band in studio con Kaki Arkarako e questo per chi conosce la band significa che qualcosa bolle in pentola. Nelle foto in studio poi si intravedono Stefano “Kino” Ferri (Arpioni) e Maurizio degli Ultimi

Dopo la prematura perdita di Angelo “Sigaro” Conti a Dicembre 2018 la Banda Bassotti aveva continuato a suonare sporadicamente ma senza aver mai inciso nuove canzoni (eccetto l’omaggio postumo a Sigaro (“Questa notte”).

L’ultimo disco della band “Siamo Guerriglia” risale al 2012. E’ proprio ora per un pò di sano combat rock.